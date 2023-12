Vissez, c’est parti !

Le connecteur HICON BNC0.8/3.7-6G-SM peut être monté à la main ou à l’aide de deux clés (12 mm et 13 mm / 1/2”). Pour ce faire, dénudez le câble à l’aide d’une pince, insérez le câble dans le connecteur et verrouillez-le en serrant l’embout. Il s’adapte à presque tous les câbles vidéo 0.8/3.7, transmet la norme vidéo 3G et 6G, et est compatible aux signaux S-PDIF. Le SC-VECTOR (600-0161) est adapté à la transmission sécurisée de données sur de longues distances et garantit une faible valeur de retour. Le connecteur HICON BNC est doté d’un embout noir mat et peut être marqué par deux bagues de couleur de la série HI-UC pour simplifier le repérage.