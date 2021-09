VISUAL PRODUCTIONS DALICORE

Ce contrôleur hybride permet de piloter à la fois des appareils DALI et DMX. Il accepte de nombreux protocoles d’entrée, et supporte également le DT0 (intensité), ainsi que ceux des DALI-2 et DT8. La configuration et la programmation se font via une page web. Il peut également être utilisé comme convertisseur de protocole (DMX, Art-Net ou sACN depuis et vers DALI). ■