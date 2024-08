Le PoeSwitch est un switch Ethernet non administré au format rail DIN permettant de faciliter l’implantation réseau de sa gamme de contrôleurs sur un projet. Peu onéreux, silencieux (pas de ventilateur) et simple à installer, il dispose de quatre ports PoE de 15,4 W chacun, permettant aussi d’alimenter les appareils déployés sur le réseau via les ports RJ45. Garanti cinq ans.