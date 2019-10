Ce pied à treuil très léger (15 kg) est équipé du système ALS (Auto Lock Security System) et de goupilles automatiques. Il monte à 3 m et supporte jusqu’à 100 kg. Les jambes sont équipées de semelles antidérapantes en caoutchouc synthétique et l’une de ces dernières est extensible afin de s’adapter aux surfaces inégales. Il dispose d’une finition galvanisée. ■