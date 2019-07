VMX88, PROCESSEUR D’INSTALLATION DANTE

Signé du fabricant britannique NST Audio, ce module aux connecteurs Phoenix compte, en analogique, huit entrées symétriques dont le niveau peut atteindre +20 dBu, pour une dynamique supérieure à 118 dB(A), de 20 Hz à 20 kHz. Les sorties sont au nombre de huit également et présentent les mêmes caractéristiques. Le DSP interne inclut, par canal, un traitement de dynamique, de nombreuses égalisations et un délai pouvant atteindre 1,3 s. Le réglage des paramètres se réalise via le soft D-Net sur PC, Mac ou iPad, en Cat5 ou Wi-Fi. On peut aussi recourir à des interfaces, de la gamme Crestron, par exemple. Les unités se relient entre elles via le protocole Dante. ■