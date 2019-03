VOICE ACOUSTIC DISTRIBUÉ EN FRANCE

Voice Acoustic, fabricant allemand présent pour la première fois aux JTSE en 2018, propose des produits conçus et fabriqués dans un souci de performances, de robustesse et de facilité d’utilisation. Le positionnement est haut de gamme en essayant de rester compétitif. Un soin particulier a été apporté à la gamme Rigging, et cela, avec des lyres d’accroches simples et efficaces, notamment avec le Score5. La pièce d’angulation de l’Ikarray-12, elle aussi peu commune et bien pensée, a marqué les esprits aux JTSE.

Pour plus d’informations, contactez Jean Brunel par téléphone au 06 84 40 42 55, par e-mail à contact@voice-acoustic.fr ou rendez-vous sur : www.voice-acoustic.fr . ■