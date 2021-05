VOICEMEETER, PATATE OU BANANE…

Voicemeeter est un mélangeur audio virtuel pour Windows (une version Mac est à l’étude) capable de connecter ensemble des points audio et des applications dans le cadre de conférences en ligne et de productions vidéo en direct. Les trois déclinaisons que sont Voicemeeter Standard, Banana et Potato sont désormais disponibles dans leur dernière version, qui s’enrichit de nombreuses fonctions via le MIDI mapping et inclut un service d’identification Ping et VBAN-Chat pour une meilleure vérification de la connexion. L’application Macro-Buttons peut maintenant être télécommandée par VBAN-Text. Ces apps sont distribuées sous forme de donationware (logiciel gratuit que l’utilisateur peut rétribuer), avec un code d’activation à réinitialiser périodiquement. ■