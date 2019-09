VOID AUX NUITS SONORES DE LYON

Pour l’événement, Defacto a utilisé un couplage Void composé de six Stasys Xair, quatre Nexus Q, huit Arcline 8 et deux Air Vantage. Le design sonore de Benjamin Sinnassamy (responsable chez Defacto) impliquait l’association Void Stasys Xair/ Void Nexu Q. Un pari audacieux ayant pour but d’augmenter la pression acoustique des basses tout en gardant la cohérence avec les Void Arcline 8. Ce kit a parfaitement fonctionné grâce au soutien de la marque, qui en a profité pour développer des presets spécifiques à cette configuration. L’ensemble a été poussé par six Bias Q5, assurant amplification de puissance et processing via le logiciel Armonia Plus. ■