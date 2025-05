Whiti Audio propose une formation personnalisée « Usine Hollyhock tous niveaux » avec Olivar Premier, développeur pour Usine Hollyhock et Brain Modular. Cette formation individuelle s’adapte à votre niveau et vous permet de maîtriser Usine pour vos projets. Consultez le programme et contactez-les pour planifier votre session.

https://formation.whitiaudio.fr/formations/usine-hollyhock-tous-niveaux