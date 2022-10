Votre Spat en location vente

En 2020, FLUX:: a lancé des offres d’abonnement pour SPAT Revolution et Analyzer, ainsi que pour l’ensemble de ses outils de traitement. La plupart des abonnements comprenaient un engagement annuel. Avec Rent To Own, il n’y a aucun engagement et l’utilisateur final peut finir par posséder le produit en tant que licence perpétuelle après une période de 24 mois. À la fin des 24 mois payés, vous bénéficiez de 12 mois supplémentaires de mises à niveau et d’assistance gratuites, ce qui vous donne un total de 36 mois de mises à niveau logicielles et d’assistance. Le programme Rent To Own SPAT Revolution est disponible pour les versions Essential et Ultimate, avec la licence complémentaire WFS en option. ■