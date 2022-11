Voyage dans l’univers de Ninho

C’est à Jordan Magnée que le projet artistique a été confié. Après des études en architecture réalisées à La Cambre de Bruxelles, Jordan, qui est belge, a souhaité par goût transposer ses compétences d’architecte vers les métiers de la scène.

Il part à Londres pour réaliser un master en scénographie numérique, durant lequel il se familiarise avec la vidéo, la lumière et bien d’autres aspects du spectacle. Il intègre ensuite All Access Design, un studio de création lumière où il officie en tant que directeur artistique pendant deux ans en développant l’aspect scénographique.

Quand Jordan décide de prendre son indépendance, il choisit de proposer le design complet de spectacles, scénographie, vidéo et lumière. Il collabore pour cela avec des personnes spécialisées dans l’un ou l’autre des domaines, dont il complète l’univers.

Il a déjà travaillé avec Izia, Pomme, Vitalic, Dutronc & Dutronc ou encore NTO, et c’est pour la tournée de Ninho que nous sommes allés le rencontrer. C’est la deuxième tournée qu’il réalise avec le rappeur, la première ayant été écourtée par l’épisode Covid. C’est d’ailleurs pour les deux dernières dates de la première tournée qu’a été conçu le décor de l’actuelle série de concerts.

Après la reprise à Bercy fin 2021, le « Jefe Tour » est sur la route en 2022 pour 20 dates dans les Zéniths plus l’U Arena et le stade de Lille.

SONO : À quel moment as-tu commencé à travailler sur ce projet ?

Jordan Magnée : Le brief a été fait deux petits mois avant le spectacle à Bercy, qui a inauguré la scénographie. C’est très court. Les artistes ont exprimé deux volontés, d’une part un vrai décor plutôt que des écrans LEDs avec des images, d’autre part la restitution réaliste de l’univers des cités.

Étant architecte, le projet m’a parlé assez vite. J’ai commencé à faire des recherches esthétiques, à réaliser des moodboards pour définir des possibilités de tableaux.

Il est vite devenu évident que la solution idéale constituait à réaliser un décor en volumes, qui mesure au final 16 m de large et 8 m de haut, et de le faire évoluer avec du vidéo mapping.

J’ai travaillé avec des blocs volumes, pour trouver les rapports d’échelle, et définir des espaces de jeu pour l’artiste.

J’ai par exemple disposé une zone en terrasse au dessus d’une représentation de garage, pour installer le DJ qui joue durant le concert. Il y a aussi de vrais escaliers qui permettent une circulation des artistes dans le décor.

J’ai aussi souhaité ajouter du mobilier caractéristique de ce type d’environnement, à savoir des paraboles ou des lampadaires.

Une partie des décors est mobile. La porte des garages pivote pour se transformer en kebab d’une part, en abribus d’autre part.