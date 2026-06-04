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W-DALI PAR LUMENRADIO

4 Juin 2026 | News Lumière & Vidéo

53 SONO MAGAZINE NEWS LUMENRADIO W DALI ESL France

Le W-Dali est un protocole HF permettant de transmettre du Dali sans fil, en remplacement du câblage Dali. Il fonctionne en Plug&Play avec une communication bidirectionnelle et une portée jusqu’à 500 m en champ libre. Compatible Dali et Dali-2, il prend en charge les protocoles jusqu’au DT8. Il intègre la technologie Cognitive Coexistence de LumenRadio, assurant un réseau auto-optimisé et une bonne gestion des interférences. Le signal est sécurisé par un chiffrement 128 bits pour la transmission des données HF. Le commissioning peut s’effectuer localement ou via une application dédiée.

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