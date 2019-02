WARM AUDIO WA273-EQ

Apparu en 1970, le module préampli/ égaliseur 1073 est sans doute le schéma électronique le plus copié/cloné au monde avec des dizaines de versions d’origines diverses. Le 1073 a contribué à la signature sonore d’une grande partie de l’histoire du rock depuis des décennies et la firme AMS Neve (dans laquelle Rupert Neve n’est plus impliqué depuis longtemps) propose aujourd’hui une version deux canaux, le 1073 DPX. C’est en théorie la seule version « officielle » fidèle à l’original avec un positionnement tarifaire haut de gamme à 3 489 euros. C’est le prix du made in England incluant les légendaires transformateurs d’entrée et de sortie Neve Marinair, qui seraient grandement responsables de la couleur du 1073. Comme pour ses productions précédentes, Bryce Young et son équipe ont passé plusieurs années de recherche et d’essais afin d’arriver à un résultat satisfaisant sur le plan sonore pour un prix contenu de 1 649 euros.

Des choix stratégiques ont été faits pour reproduire de manière fidèle la couleur des versions les plus anciennes, donc les plus convoitées, des 1073. Les transformateurs d’entrée et de sorties des premières versions ont été étudiés de près et Warm audio s’est adressé à Carnhill Transformers dans le Cambridgeshire pour en fabriquer des reproductions fidèles. Poursuivant sa quête historique, Warm s’est intéressé aux condensateurs et aux transistors de sortie d’origine. Pour respecter le design de Mr Neve, des condensateurs au tantale et au polystyrène ont été employés, de même que des transistors qui gardent une grande douceur sur les hautes valeurs de gain contrairement (d’après Warm Audio) à nombre de clones modernes du 1073.