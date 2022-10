Waves Cloud MX, console audio cloud

Voici un mélangeur audio 100 % basé sur le cloud, qui offre un son irréprochable, un contrôle de mixage de haute précision et des capacités de traitement créatif avec l’intégration complète des plug-in Waves, le tout dans un flux de travail cloud évolutif, commandé à distance et prêt pour la diffusion. Le mélangeur audio Cloud MX est compatible NDI. Il est également facilement déployé sur AWS, ce qui facilite l’intégration avec vos systèmes de production cloud. Cloud MX Audio Mixer facilite la mise à l’échelle des productions avec n’importe quel nombre de mélangeurs audio, sans les coûts opérationnels liés à l’expédition, à la maintenance ou à la planification du matériel et du personnel sur site. ■