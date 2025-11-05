Au bonheur du plug-in !

Waves Limited a été fondée dans les années 1990 par deux ingénieurs israéliens, et s’est vite fait une place dans le monde du logiciel, en particulier des plug-ins de traitement audio. La première réalisation fut un égaliseur paramétrique logiciel innovant, bientôt suivi par les émulations d’équipements, notamment les Abbey Road plug-ins.

Le catalogue s’étoffe avec la eMotion LV1 Classic, présentée ici.

Les équipes de développement de Waves ont décidé de mettre à profit la très large gamme de logiciels de la marque pour les intégrer dans une console de mixage « physique ». Le moteur de mixage LV1, déjà présent dans les serveurs proposés par la marque, a été mis à contribution pour intégrer le cœur de la LV1 Classic. Les autres plug-ins n’ont pas été oubliés, et cela ravira les amateurs d’émulations logicielles.

LE MATÉRIEL

Ce qui frappe lors du premier contact avec la LV1, c’est la taille de l’écran. Avec ses 21,5’’ (53 cm de diagonale), cet écran tactile full HD occupe à lui seul la moitié de la surface de la console. Celui-ci est suffisamment réactif, et même si l’affichage comporte un grand nombre d’informations, les zones d’appui restent bien proportionnées pour une utilisation rapide. Un potentiomètre situé à l’arrière permet le réglage de la luminosité.

Les 17 faders (16 voies plus le master) motorisés de 100 mm sont regroupés sur le panneau inférieur de la face avant. Contrairement à certaines consoles numériques, la LV1 ne dispose pas d’énormément de contrôles physiques. La plupart sont multifonctions, et la majorité des interactions se feront grâce à l’écran tactile. On retrouve une rangée de codeurs rotatifs et les indispensables mute et solo, accompagnés d’un petit afficheur TFT par voie qui apportera des informations supplémentaires. Sur la droite, deux rangées verticales de poussoirs permettent l’accès aux couches (layers), aux différents modes et aux fonctions assignables par l’utilisateur.

La console reste relativement imposante, mais le design est soigné et ergonomique. L’habillage en cornières plastiques inspire confiance. La conception est robuste, la console pèse son poids mais elle peut être portée par une seule personne sans trop de difficultés. Deux grands ventilateurs de 12 cm situés sur les côtés de la console assurent le refroidissement.

La connectique est principalement située sur le panneau arrière. On retrouve les entrées/sorties analogiques (avec connecteurs combo XLR/jack pour les entrées), les connecteurs

SoundGrid en RJ45 et etherCON, des entrées/sorties AES/EBU (la sortie est doublée), et pas moins de huit connecteurs USB. Cela permettra d’utiliser un clavier et une souris, si l’on est allergique au travail avec l’écran tactile. Un connecteur HDMI est disponible si le besoin d’un écran supplémentaire se fait sentir… À noter, les deux alimentations secteurs redondantes intégrées, un bon point pour éviter toute galère en plein live.

Les connections SoundGrid permettront de s’interfacer à la large gamme de périphériques proposés par Waves. Cela va des boîtiers de scène des séries Ionic et DSPro aux serveurs SoundGrid qui permettront d’utiliser encore plus de plug-ins !