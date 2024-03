Waves : évolution du mixeur live eMotion LV1

Cette version du mixeur live eMotion LV1 comprend MixMirror, une application de contrôle complet à distance sur tablette, du LV1 et du SuperRack. Autres fonctionnalités : des options étendues de mappage de gain pour le contrôleur FIT de Waves pour les applications eMotion LV1 et Waves MyFOH, un mode fader d’entrée du bus de mixage, des menus mis à jour pour une meilleure convivialité tactile et diverses corrections de bugs dans toutes les applications. Avec MixMirror de Waves (iPad et Windows uniquement), les ingénieurs du son façade peuvent désormais contrôler les plug-ins depuis n’importe quel endroit d’une salle pour optimiser le mixage.