Waves Soundgrid en V13

Cette version comprend deux nouvelles applications : Waves MyFOH, une solution pour tablette permettant de contrôler à distance le mélangeur live Waves eMotion LV1, et Waves mRecall, pour le rappel à distance d’instantanés/de scènes du son live Waves (eMotion LV1 et SuperRack) et des systèmes Waves Commercial Audio. La mise à jour ajoute également des fonctionnalités demandées par les utilisateurs, notamment des options de routage et de sélection de canaux. Toutes les applications Waves SoundGrid, y compris celle de mixage de moniteur personnel MyMon et SoundGrid QRec pour l’enregistrement et la lecture en direct, proposent des corrections de bugs supplémentaires et des améliorations de performances. ■