Waves V14 – plug-ins nouvelle génération

Les utilisateurs de Waves peuvent désormais contrôler et affiner la dynamique plus rapidement, avec de nouveaux boutons de réglage et de mixage ajoutés aux compresseurs comme l’API 2500, les CLA-2A, CLA-3A et CLA-76, le compresseur Renaissance et le master bus SSL-G. Ces fonctionnalités permettent d’équilibrer rapidement le volume et de créer des compressions parallèles en quelques secondes. De plus, la V14 inclut une nouvelle application autonome pour le CR8 Creative Sampler, permettant aux utilisateurs de travailler des échantillons sans station audio numérique. La mise à jour des plug-ins vers la V14 garantit que les plug-ins Waves resteront compatibles avec les dernières versions du système et du DAW. ■