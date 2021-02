Webinaire norme IEC 62368-1

Neutrik vous invite à participer à son webinaire « Evolution des normes IEC 62368-1 ».

Au travers d’échanges, et en plus de recueillir des informations destinées aux fabricants et installateurs, découvrez quelles sont les contraintes et les objectifs de ces normes. Pour participer, rejoignez la plateforme Teams ce jeudi 4 février à 15h00, en cliquant directement sur ce lien (accès libre). ■