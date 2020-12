WEBINAIRES DU MERCREDI YAMAHA

Yamaha Audio Professionnel et Yamaha Communications Unifiées organisent les webinaires du mercredi. Ce rendez-vous hebdomadaire propose des conférences en ligne sur l’ensemble des sujets liés aux gammes de produits audio, comme le mixage, l’intégration, l’installation, les communications unifiées et la petite sonorisation. Chaque mercredi à 10 h (fuseau horaire HAEC), les inter-venants Yamaha présentent les solutions de la marque dans ces différents domaines et les clés de leur mise en œuvre. Des sessions de questions-réponses permettent de recueillir un point de vue direct du fabricant sur la solution la plus adaptée à votre besoin ou simplement sur les détails des produits qui vous intéressent. ■

https://www.eventbrite.fr/o/yamaha-music-europe-france-30476152114