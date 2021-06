WELCOME HOME

La plateforme de gestion des infrastructures multimédias sous IP Home, lancée par Lawo en décembre dernier et nativement construite sur une architecture de microservices prête pour le cloud, permet aux utilisateurs des consoles MC2 de se connecter, de gérer et de sécuriser les configurations de production en réseau à partir de zéro. Elle assiste les professionnels à l’enregistrement automatisé des appareils, à la gestion des connexions, au contrôle de flux, à la gestion des logiciels et micrologiciels, à l’évolutivité et à la sécurité. La plateforme Home de Lawo est basée sur des normes ouvertes telles que ST2110, NMOS, IEEE802.1x et Radius. Elle sera également opérationnelle pour la vidéo au troisième trimestre. ■