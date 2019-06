Il y a trente-cinq ans, Christophe Brossault était simple technicien du spectacle. Il gère à présent la SARL qu’il a créée en 1995, West Evenement, implantée sur 1 200 m2 au sol dans la zone d’activité de Montgermont, en Bretagne. Siège administratif de l’entreprise, le site héberge le magasin de vente de matériel de sonorisation et d’éclairage, d’instruments de musique (350 m2), le comptoir location aux particuliers et une école de musique, avec cinq salles équipées pour la répétition en groupe. West Evenement profite également, à quelques kilomètres de là, d’un dépôt de 800 m2 dédié à la logistique et au stockage du parc prestations, dont la surface se verra prochainement agrandie avec un bâtiment adjacent de 700 m2, actuellement en cours d’élévation.

UNE RAMIFICATION DES ACTIVITÉS

C’est donc une large clientèle que draine West Evenement, d’où l’initiative de sectoriser l’activité avec la création de multiples sociétés (SARL) et enseignes commerciales connexes au cœur de métier. C’est West Integration qui, comme son nom l’indique, gère la partie installation fixe, tandis que l’école et les magasins de vente son, lumière, vidéo et instruments de musique sont regroupés sous l’enseigne Station Music.