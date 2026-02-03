Une évolution de la gamme Tourus

En Angleterre, dans le Yorkshire, la vallée de la Wharfe est connue sous le nom de Wharfedale. C’est là que Gilbert Briggs a créé la marque du même nom en 1932. Le fabricant de haut-parleurs est pionnier des enceintes deux voies avec un filtre (crossover) intégré. À la fin des années 1990 apparaît Wharfedale Pro, créée pour le marché de l’audio professionnel. C’est à cette division qu’appartient la gamme Tourus+, qui nous intéresse aujourd’hui.

Présentation

La A12 est une enceinte amplifiée équipée d’un haut-parleur de 12’’. Elle appartient à une gamme complète d’enceintes :

quatre références passives 8’’,10’’,12’’ et 15’’. Ces mêmes quatre modèles sont déclinés en versions amplifiées. Wharfedale pro propose des subwoofers T-SUB-AX compatibles avec plusieurs de leurs gammes d’enceintes. Ils se déclinent en 12’’, 15’’ et 18’’.

La A12 que nous avons entre les mains est une enceinte en coque plastique. Sa surface mate légèrement granuleuse, si elle est plutôt agréable esthétiquement, n’est pas des plus robustes. Pour la protéger, vous pouvez acheter la housse en option. Sa face avant est équipée d’une grille métallique aux perforations hexagonales doublée d’un tissu acoustique. Son apparence est sobre, mais sa faible épaisseur et l’absence de renfort au milieu de l’enceinte la rendent à notre avis fragile. L’enceinte est équipée de deux poignées, sur le dessus et le côté, et compte tenu de son poids (17,6 kg), c’est suffisant. La face inférieure de l’enceinte accueille un double puits d’un diamètre de 35 mm. Cela permet une mise sur pied à la verticale ou avec un angle de 3° vers l’avant.

Pour les installateurs, l’enceinte est équipée de cinq points d’inserts M8 pour gérer accroche et inclinaison. Il est par ailleurs possible d’acheter une lyre horizontale en option. Le pan coupé de l’enceinte accueille deux larges patins de caoutchouc qui assurent protection et stabilité en position retour de scène. Dans cette configuration, l’angle par rapport au sol est de 45°. Petite coquetterie, le logo Wharfedale qui agrémente la face avant de l’enceinte peut être tourné pour être toujours dans le bon sens en position retour de scène.