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Wisycom Chez AEITECH

5 Nov 2026 | News Divers

17 SONOMAG SATIS 2026 AEITECH WISYCOM MPR60

MPR60

Le Wisycom MPR60 est un récepteur professionnel IEM/IFB True Diversity destiné aux applications de retour et de liaison sans fil. Selon les bandes de fréquences disponibles, sa couverture s’étend de 470 à 1 260 MHz. Il propose quatre modes de fonctionnement : IEM stéréo, IFB Wideband, IFB Narrowband et IFB trois canaux. Sa séparation stéréo est supérieure à 60 dB et il dispose d’une fonction de scan automatique. Le MPR60 est doté d’un boîtier certifié IP65, d’un écran et d’une fonction de contrôle à distance.

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