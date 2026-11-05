MPR60
Le Wisycom MPR60 est un récepteur professionnel IEM/IFB True Diversity destiné aux applications de retour et de liaison sans fil. Selon les bandes de fréquences disponibles, sa couverture s’étend de 470 à 1 260 MHz. Il propose quatre modes de fonctionnement : IEM stéréo, IFB Wideband, IFB Narrowband et IFB trois canaux. Sa séparation stéréo est supérieure à 60 dB et il dispose d’une fonction de scan automatique. Le MPR60 est doté d’un boîtier certifié IP65, d’un écran et d’une fonction de contrôle à distance.