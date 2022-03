Wisycom MTP60/MRK16

Le MTP60 est un petit émetteur de poche ergonomique, aux bords arrondis, offrant des performances inégalées jusqu’à présent sur ce marché : plage de fréquence la plus étendue au monde, multibande (première mondiale), signal plus robuste sans intermodulation, enregistrement interne sur mini-carte SD amovible et time code intégré, fonction Bluetooth 5 (PRO) de télécommande longue portée… Le MRK16 est un rack permettant d’intégrer simultanément jusqu’à quatre récepteurs MCR54, offrant 16 canaux dans 1U/19”. Le MRK16 dispose de trois sorties audio différentes : Dante, 1 x DB25 (sorties AES3), 2 x DB25 (sorties analogiques). ■