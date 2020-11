Ce moniteur audio et vidéo en 1U et de 14 cm de profon-deur dispose d’un écran tactile permettant de visualiser le signal vidéo, 16 bargraphs audio ou le menu de configuration. Deux entrées 3G SDI sont livrées en standard et de nombreuses options logicielles sont possibles : SMPTE-2110, 2022, AES3 ou MADI. ■