JTSE2023 WORK Pro

La gamme d’amplificateurs d’installation Synthea travaille en basse impédance ou sur ligne 100 V, propose différents formats (1/2 largeur, 1U, 2U…), pour des puissances s’échelonnant de 2 x 125, 2 x 250, 4 x 125 ou 4 x 500 W. Ils intègrent tous un DSP (dont la récente mise à jour apporte le ducking, la priorité et quelques filtres), se contrôlent via TCP/IP, GPIO, et sont équipés d’entrées audio analogiques et S/PDIF.