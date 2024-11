Composée de quatre enceintes coaxiales compactes de 6, 8, 10 et 12’’ fonctionnant en basse impédance ou en 100 V (sauf le modèle 12’’) et d’un caisson de basse 2 x 8’’ (non 100 V), cette série est conçue pour optimiser les performances, même dans les environnements difficiles. Les Arena peuvent faire face aux intempéries extrêmes, elles sont en polyvinyle résistant à l’eau, les grilles sont hydrophobes, les filtres internes et les connectiques sont étanches à l’humidité.

Elles sont adaptées aux installations extérieures d'équipements sportifs, de parcs de loisirs, de centres commerciaux, de piscines, de terrasses de lieux festifs ou encore de restauration sur les plages et en montagne.