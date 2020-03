ISE2020 WORK PRO

Les matrices audio numériques Integra 8 et 16 proposent respectivement 8×8 et 16×16 entrées sorties. Matrices, mais aussi processeurs (Sharc 32 bits virgule flottante) et mixeurs, ces racks 1U, qui acceptent en entrée les niveaux ligne et micro, peuvent aussi être complétés d’un port Dante 4×4 en option, augmentant les nombres d’entrées et sorties. Des panneaux de contrôle muraux peuvent y être reliés pour la commande en RS232 et RS485, et ils comportent huit ports GPIO programmables. Les DSP incluent l’égalisation, les délais, le contrôle de dynamique et d’accrochage, l’automix et le routing. Les modèle en version + ajoutent un module AEC (atténuation automatique d’écho) et ANC (suppression du bruit ambiant).■