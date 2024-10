Les enceintes d’installation Work WND sont fabriquées en bois et recouvertes d’une peinture haute résistance. Avec deux versions disponibles : la WND 6 est équipée de deux 6” et d’un moteur de 1,35”, 200 W rms, tandis que la WND 8 est pourvue de deux 8” et d’un moteur de 1,35”, 250 W rms. Les Work WND sont dotées chacune d’un pavillon rotatif, et sont disponibles en finition blanc ou noir. Leur esthétique est sobre, et leur polyvalence d’installation les rendent tout à fait appropriées pour les espaces de loisirs intérieurs, les clubs, ou encore les bars festifs. Une lyre de fixation existe aussi en option. À découvrir dans le catalogue Audiopole.