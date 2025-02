Créé en 2018 par Jérémie Kokot et Antoine Secondino, Fleik est un bureau d’études audio qui assure l’accompagnement à 360° de projets événementiels et musicaux ainsi que des intégrations. Leur credo ? Tout penser le plus tôt possible pour répondre du mieux aux besoins artistiques du projet. C’est dans cette optique qu’ils ont été sollicités pour l’événement Wordskills qui s’est déroulé à Lyon en septembre.

Pour la cérémonie de clôture des Worldskills organisée au stade de Lyon, Fleik a été sollicité par Concept K, structure en charge de la scénographie et de bien d’autres aspects de l’événement – voir l’article dans le SONO Mag 505. Fleik est d’ailleurs régulièrement sollicité par Concept K,

qui aime s’entourer d’équipes de confiance. Pour les Worldskills, Fleik réalise la préconisation et la prestation depuis la prise de son jusqu’à la diffusion ainsi que le mixage broadcast.

Profitons d’une pause dans l’après-midi des répétitions pour retrouver à la régie son des Wordskills les deux créateurs de la structure.

SONO Mag : Pour ce type d’événement institutionnel, quelle est l’importance de la qualité sonore locale et broadcast ?

Jérémy Kokot : Tout d’abord, nous avons un devoir d’intelligibilité des différents contenus qui seront diffusés sur site. D’autre part, le son est un élément fondamental pour assurer l’ambiance dans le lieu. L’ensemble est filmé et diffusé dans le monde entier. Si le public n’est pas dans l’ambiance à Lyon, il va être apathique, et le projet perdra complètement de son sens. C’est un événement institutionnel, certes, mais ça doit être avant tout un spectacle et une grande fête. Le public doit être impliqué totalement dans la communion nécessaire à l’ambiance. Si on voulait faire un parallèle avec la musique, cela rejoint la gestion d’un son de plateau pour des artistes. Tant que tous ne se sentent pas bien à tous points de vue sur la scène, le groupe ne peut pas produire une prestation de qualité.

Antoine Secondino : Concernant nos objectifs liés au broadcast, le son qui va résulter de la diffusion sur place va avoir une influence sur la latitude que nous aurons au niveau du mixage. C’est un tout, et tous les éléments de l’environnement sonore s’influencent mutuellement. Comme nous avons la responsabilité totale du son, nous pouvons avoir une démarche globale dans nos raisonnements. Nous optimisons chaque maillon de la chaîne en fonction de l’ensemble des autres pour tendre vers le meilleur résultat possible dans chacun des domaines.

SONO Mag : D’un point de vue de l’architecture audio, quels ont été vos choix ?

J. K. : Tous les maillons de la chaîne de captation et de mixage sont sur une boucle Optocore. On retrouve un stagerack au niveau de la scène centrale pour les micros et les départs des wedges. Un deuxième rack est implanté au niveau de la régie HF. Il gère les micros sans fils et les IEM. Un troisième, en régie façade, va récupérer le son des vidéos et les intercoms.

Nous assurons en effet aussi le brassage de certains flux de communication, comme par exemple les tops destinés aux machinos qui vont manipuler le décor. Ils leurs sont transmis via une émission herzienne en FM qui leur donne d’une part les ordres et d’autre part un clic à 90 bpm, destiné à synchroniser leur pas, ce qui permet de faciliter l’intégration de leurs déplacements dans la scénographie.

Nous assurons aussi le brassage des informations destinées aux trois maîtres de cérémonie, ainsi que d’autres flux divers. La régie de façade est en fait bien plus qu’une solution de mixage, c’est une véritable gare de triage de multiples signaux qu’il faut ventiler sur l’ensemble du site.

Nous ne pouvons évidemment pas nous permettre une défaillance de cette installation, d’où le choix d’Optocore, que nous connaissons pour sa fiabilité. Et aussi des consoles DiGiCo, dont nous apprécions les capacités de modification de patch à la volée. Cela nous permet de réaliser très rapidement des adaptations en temps réel, indépendamment de ce qui a pu être réfléchi en amont.

Dans ce type d’événements, les ajustements sont monnaie courante quasiment jusqu’au début du spectacle.

A.S. : Sur le plan de la sonorisation avec un kit signé L-Acoustics, la distribution est prévue via un réseau AVB Milan redondé.