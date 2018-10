WYRESTORM – EXTENDEUR EXF-300-H2

Pour les applications résidentielles et commerciales, l’EXF300-H2 propose une option pour faire transiter les derniers contenus HDMI 4K/60 4:4:4 sur des distances auparavant inaccessibles par une transmission sur cuivre, et avec une immunité aux interférences EM et RF. Il étend jusqu’à 300 m les transmissions HDMI 18Gbps, en utilisant la fibre multimode (OM3). Compatible avec le dernier contenu HDR et 4K/60 4:4:4 et HDCP 2.2, il transmet les signaux de contrôle IR ou RS-232 de manière bidirectionnelle et permet la transmission longue distance dans des environnements avec des niveaux élevés d’interférences EM ou RF. ■