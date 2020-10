WYRESTORM NHD-300-TX

Cet encodeur A/V prend en charge les contenus vidéo jusqu’au 1920x1080p – 60Hz 8bit, et possède une boucle HDMI et une entrée 3,5 mm. La compatibilité PoE 802.11af lui permet de s’alimenter à partir d’un switch réseau et la technologie de transmission réseau H.264 à faible bande passante prend en charge des taux de codage configurables entre 16kb/s et 12Mb/s. L’encodage audio offre un choix de formats et les taux d’échantillonnage audio varient de 32 kHz, 44,1 kHz et 48 kHz. Son interface utilisateur web permet des configurations personnalisées. Compatible avec les plateformes YouTube, ou encore Facebook, il utilise des protocoles de streaming réseau standard et offre des sorties d’encodage simultané pouvant utiliser différents formats de flux. ■