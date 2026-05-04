De passage en France pour quelques semaines, Xavier Gendron, pionnier de la régie retours in-ears, est venu partager son expérience avec les techniciens polyvalents du GRIM. Technologies HF et retours, astuces pratiques, gestion des imprévus, relation artiste, vie en tournée, organisation et risques du métier : autant de thèmes abordés au cours d’un échange dense et illustré par des exemples vécus sur de grandes scènes et tournées. Parrain des Régisseurs 1re année au GRIM (promo octobre 2025 dite « David Bowie »), il accompagne Sting depuis 10 ans et a travaillé avec Johnny Hallyday, Michel Sardou, Mylène Farmer, Lara Fabian, Jean-Michel Jarre, Taratata, Les Restos du Cœur, et bien d’autres.