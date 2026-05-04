Solaro est une plateforme de traitement audio conçue pour les installations professionnelles, que ce soit dans une salle unique ou au sein d’une infrastructure centralisée. Disponible en version compacte et discrète, ou en version rack pour les projets plus importants, Solaro s’adapte facilement à tous les types d’installations. Compatible avec Microsoft Teams, Zoom et Webex, il permet des réunions à distance claires et naturelles grâce à son système avancé de suppression d’écho. Flexible et évolutif, il propose différentes options de connexion pour répondre précisément aux besoins de chaque projet, tout en optimisant les coûts d’exploitation sur le long terme.