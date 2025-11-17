La série Solaro de Xilica comprend des processeurs audio DSP modulaires. Son architecture à cartes interchangeables permet de configurer le système selon les besoins : entrées micro/ligne, sorties analogiques, AES/EBU, Dante, GPIO ou contrôle logique. Cette modularité facilite l’adaptation du système à différents types de projets, qu’ils soient simples ou complexes, et permet d’ajouter ou de modifier des fonctionnalités au fil du temps. Les logiciels Xilica Designer et XTouch sont utilisés pour la configuration et le contrôle du système. La gamme Solaro est distribuée en France par MiD.