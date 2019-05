Etabli à Bruxelles, XLR, qui distribue, entre autres, les marques L-Acoustics, Allen&Heath et Genelec, a choisi Vokkero pour compléter son offre de produits dans le Benelux. Louis Lukusa, PDG de XLR, est ravi : « Le Guardian Plus est une solution intercom HF performante, et nous avons trouvé un réel intérêt auprès des prestataires et des loueurs les plus exigeants. » ■