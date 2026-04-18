Destinés à la transmission fibre optique longue distance pour les applications AV professionnelles, les Fiber eXTreme eXTenders (XT2) de Belram, partenaire de longue date de Sommer cable, sont désormais disponibles avec le système Hi-Fiber4 de Hicon. Ils offrent ainsi des solutions performantes pour la transmission non compressée de signaux vidéo et de données via la fibre optique. Ils permettent un transfert stable et sans latence des signaux sur des distances de jusqu’à 10 km en monomode et 1 km en multimode. Selon le modèle, la série transmet des signaux HDMI jusqu’à 4K60 4:4:4, 12G-SDI, Gigabit Ethernet et USB. Des LEDs fournissent des informations en temps réel sur la disponibilité du signal et l’état de la connexion.