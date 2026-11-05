DM5
Vous pourrez découvrir la série de consoles numériques DM5 aux côtés des DM3 et DM7 actuelles, ces dernières passant en version 2 pour assurer leur compatibilité avec cette gamme ainsi qu’avec les périphériques d’E/S RUio. Une console Rivage PM3 dans sa version 7.2, compatible avec AVB Milan (carte optionnelle nécessaire), sera également présentée sur le stand, tout comme les fonctionnalités ajoutées aux plus petites consoles numériques MGX, conçues pour la sonorisation live et installée, mais aussi pour le streaming et le podcasting grâce à leur interface HDMI intégrée. Enfin, le contrôleur USB CC1, compatible Stream Deck, présentera lui aussi des fonctionnalités en exclusivité.