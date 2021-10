YAMAHA A TROUVÉ LA VOIE

Avec 370 voies proposées en intérieur, 130 en extérieur et 200 en bloc, Gaswerk Wädenswil, située en Suisse, est l’une des plus grandes salles d’escalade du monde. Un réseau Dante a été déployé pour distribuer de la musique et des annonces. Une matrice MRX7-D et six amplis multicanal XMV4820-D alimentent 26 enceintes VXS5, 15 VXS4 et 11 VSX8, organisées en sept zones pour couvrir l’ensemble du site. Deux iMac alimentent l’installation en musique, complétés d’un micro HF. Un système de paging PGM1, associé à des panneaux muraux de contrôle, complète l’installation. Des iPad ont aussi été programmés avec ProVisionnaire pour constituer des interfaces utilisateur sur mesure. ■