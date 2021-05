YAMAHA ADECIA DISPONIBLE EN EUROPE

Cette solution audio complète et personnalisable est dédiée à la collaboration à distance et aux conférences. Basée sur le réseau audio Dante, elle intègre le microphone de plafond à formation dynamique de faisceaux RM-CG, le processeur de conférence RM-CR, les enceintes line array VXL1-16P et le switch PoE+ SWR2311P-10G. Facile à installer, le processeur reconnaît les microphones et les haut-parleurs sur le même réseau, à l’aide d’une interface web dédiée, et définit automatiquement les paramètres sonores. Le système effectue un mixage de toutes les sources audio Dante connectées. Il est désormais disponible chez les partenaires Yamaha dans toute l’Europe. ■