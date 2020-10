YAMAHA ADECIA

La marque japonaise propose une solution audio complète et personnalisable dédiée à la collaboration à distance et aux conférences destinée à tous les secteurs d’activité. Basée sur le réseau audio Dante, elle intègre le microphone de plafond à formation dynamique de faisceaux RM-CG, le processeur de conférence RM-CR, les enceintes line array VXL1-16P et le switch PoE+ SWR2311P-10G. Facile à ins-taller, le processeur reconnaît les microphones et les haut-parleurs sur le même réseau, à l’aide d’une interface web dédiée, et définit automatiquement les paramètres sonores. Le système effectue un mixage de toutes les sources audio Dante connectées. ■