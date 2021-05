Yamaha AFC Enhance et Image

L’AFC cuvée 2021 se décline en deux modules : AFC Enhance pour le contrôle de l’ambiance sonore et AFC Image pour celui de l’image acoustique, avec un traitement à 96 kHz. Yamaha propose désormais un système capable de créer des espaces acoustiques dans lesquels les « images » sont positionnées et déplacées par AFC Image, en utilisant l’interface graphique intuitive du mixage orienté objets, bien connue des mixeurs cinéma.

AFC Enhance contrôle la réverbération d’un espace, tout en utilisant les propriétés acoustiques naturelles de la structure existante. Contrairement aux approches qui ajoutent une réverbération artificielle au son source pour créer une impression différente, AFC Enhance gère la propagation du son dans l’espace, de sorte que la réverbération et le volume peuvent être modifiés tout en conservant les sons naturels des instruments et des voix.

AFC Image permet aux utilisateurs de contrôler les positions perçues des images acoustiques dans un espace donné (scène, public ou les deux). Avec une configuration stéréo conventionnelle, l’image acoustique variera en fonction de la position de l’auditeur. Les systèmes immersifs, quant à eux, permettent aux images acoustiques d’être placées et déplacées là où elles sont nécessaires pour produire l’effet souhaité, et leur position reste absolue quel que soit l’emplacement de l’auditeur.

On retrouve ainsi la fonction de zonage des haut-parleurs, qui attribue des sons d’objets uniquement aux haut-parleurs souhaités dans le système, et une sortie binaurale permettant aux utilisateurs de profiter du son immersif dans leur casque. En plus de la configuration du système et de la lecture sur site, les outils comprennent la création de contenu hors site et la conception d’un système audio personnalisé en fonction des besoins du client, permettant une intégration facile des stations de travail, des consoles, des systèmes de tracking, ainsi que d’autres matériels et logiciels tiers.