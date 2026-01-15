Yamaha Corporation annonce le lancement des consoles de mixage numériques de la série MGX, des interfaces audio de la série URX et du contrôleur USB CC1. Ces produits s’adressent aux professionnels souhaitant créer des systèmes audio pour des installations et des évènements à petite échelle, ainsi qu’aux créateurs et créatrices impliqués dans diverses activités allant de la production musicale au streaming. Ces gammes de produits proposent une qualité audio élevée et un flux de travail structuré.

Grâce à l’intégration des logiciels de la société Steinberg, faisant partie du groupe Yamaha, ainsi que du Stream Deck d’Elgato et du logiciel de streaming OBS Studio, Yamaha permet une compatibilité étendue avec différents environnements de création et de diffusion.

Série MGX La série MGX est une gamme de consoles de mixage numériques qui reprend sous forme numérique les sections de mixage et de contrôle de la série MG. Les MGX disposent d’une interface audio intégrée prenant en charge l’audio multicanal et multistream 32 bits / 96 kHz. La série MGX conserve les caractéristiques de qualité sonore, de polyvalence et de facilité d’utilisation associées à la série MG, tout en étant adaptée aux usages actuels. Les modèles MGX16V et MGX12V sont équipés d’une fonction d’interface vidéo/audio HDMI-USB.

Série URX

La série URX est une série d’interfaces audionumériques USB destinées à un usage professionnel, avec une résolution de 32 bits / 192 kHz, une plage dynamique de 115 dB (entrée) / 125 dB (sortie MAIN) et un faible niveau de bruit de fond. Elle intègre également des fonctions de mixage, de routage et de traitement du signal similaires à celles de la série MGX. Le modèle URX44V dispose en outre d’une fonction d’interface vidéo/audio HDMI-USB.

CC1

Le contrôleur USB CC1 est un contrôleur pour logiciels de production musicale compatible avec Cubase / Nuendo, MixKey et Avid Pro Tools, doté d’un fader motorisé tactile de 100 mm avec une résolution de 10 bits.

Les 12 touches LCD situées dans la partie supérieure permettent l’accès à des fonctions du système d’exploitation et à divers logiciels via l’intégration avec l’application Stream Deck d’Elgato.

La compatibilité avec les séries MGX et URX est prévue dans de prochaines mises à jour.

Ces produits et solutions seront présentés lors du salon NAMM 2026, qui se tiendra du 22 au 24 janvier 2026 au centre de convention d’Anaheim (États-Unis).