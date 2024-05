Cette gamme de microphones dynamiques est logée dans un élégant boîtier métallique. Leur capsule offre une réponse en fréquence allant de 60 Hz à 18 kHz (YDM707).

La série YDM intègre des capsules conçues sur-mesure. Grâce aux propriétés inhérentes aux conceptions cardioïde et supercardioïde, elles minimisent naturellement la captation des sons ambiants, améliorant ainsi la prise de son là où le contrôle des bruits de fond est indispensable.

En outre, le système d’isolation de la capsule utilise un matériau Yamaha exclusif, conçu pour minimiser les vibrations externes à l’origine des bruits de manipulation.

« La série YDM est conçue pour les créateurs ambitieux qui souhaitent capturer le son de manière plus naturelle et transparente afin de créer des contenus de haute qualité, et nous espérons qu’ils choisiront d’utiliser ces microphones », a déclaré Yoshiyuki Tsugawa, directeur général de la division Creator & Consumer Audio de Yamaha. « Chez Yamaha, nous avons accumulé une grande expérience et une grande expertise technique grâce au développement de nombreux appareils audio. Ces ressources ont été particulièrement précieuses pour améliorer la qualité audio de la série YDM. Grâce à de nombreux tests d’écoute et à des réglages précis des capsules, nous avons obtenu un produit qui répond à nos exigences élevées. Nous sommes impatients d’entendre le contenu que les créateurs développeront avec celui-ci et de voir comment il résonne profondément avec leur public. »