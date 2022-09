YAMAHA DHR 12M

En plus des motos, des instruments de musique et des consoles, Yamaha propose des enceintes d’installation type plafonniers, des colonnes vocales et plusieurs séries d’enceintes unitaires pour le petit et moyen concert. Parmi ces dernières, la série DHR arrive en 3e position en partant du haut de gamme, derrière les séries DZR et DXR. Elle se compose de trois enceintes actives en 10, 12 et 15”.