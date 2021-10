YAMAHA DHR ET CHR

Les enceintes amplifiées DHR et les enceintes passives CHR comprennent chacune trois modèles 15”, 12” et 10”. Les DHR15 et CHR15 à deux voies sont conçus pour la façade, avec deux puits pour un montage sur pied et des options de montage M10. Les DHR12M et CHR12M sont dédiés aux retours de scène. Un puits latéral permet une utilisation flexible en tant que side-fill ou comme système de sonorisation portable. Les DHR10 et CHR10 sont polyvalents à deux voies, conçus pour être utilisés en tant que compléments ou rappels. Ils sont dotés d’un pavillon rotatif de 90 x 60°. Tous les modèles DHR possèdent une amplification classe D, un DSP intégré, une entrée ligne/micro commutable et un mélangeur deux canaux. ■