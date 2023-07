Yamaha DM7

Solution transversale et modulaire

Pas de hasard dans le choix, par le fabricant japonais, de la dénomination DM. Les DM1000 et DM2000 avaient, en leur temps, apporté une proposition originale de consoles polyvalentes, que l’on a vues en live comme en production, en broadcast ou en enregistrement. La gamme DM7 s’inscrit dans cette lignée, et l’évolution de la technologie lui permet d’aller beaucoup plus loin.

C’est au cours d’un événement organisé le 6 juin à la Maison du Japon, à Londres, qu’a été dévoilée en Europe la gamme DM7.

On est tentés de le penser, Yamaha le réfute. La DM7 ne prend pas la place de la CL5, modèle datant pourtant de 2012 et qui continuera cependant à être livrable aux utilisateurs pendant un certain temps. Cependant, par leur ergonomie et leurs capacités, les DM7 répondent à la plupart de attentes d’utilisateurs de CL. La cohabitation durera le temps de la transition sans doute.

Système modulaire

La gamme est composée, en termes de hardware, de deux consoles et d’une unité d’extension de contrôle. Des propositions de logiciels additionnels permettent au kit choisi de s’optimiser pour le live, l’événementiel, le broadcast, le streaming et le mixage hybride où la même console est splittée pour réaliser plusieurs mixes.

En termes de choix technologique, l’adoption du 96 kHz en tant que fréquence d’échantillonnage « standard » est de mise. Pas de nouveaux stageboxes à l’appel, on utilisera les Rio1608-D2 ou Rio3224-D2 déjà en parc.

La DM7 Compact telle que dévoilée lors de son lancement à Londres.

Deux consoles

La DM7 dispose de 32 entrées, 16 sorties et peut traiter 120 canaux d’entrée dans un encombrement de 793 mm x 564 mm. La DM7 Compact propose quant-à-elle 16 entrées, 16 sorties et peut traiter 72 canaux d’entrée dans un encombrement de 468 mm x 564 mm.

Les deux modèles offrent jusqu’à 144 entrées/sorties en réseau Dante à 96 kHz, ainsi que 48 bus de mix, 12 bus de matrice et deux bus stéréos. Ils peuvent être utilisés avec les racks d’E/S Yamaha de la série R et une variété de périphériques Dante pour des systèmes audio extrêmement personnalisables et flexibles.

Une extension de contrôle

Les deux consoles peuvent être complétées par l’extension DM7 Control. Cela permet de créer une entité DM7-EX (ou DM7-EX Compact). L’unité d’extension ajoute deux faders, des commandes utilisateur, une roue codeuse pour le contrôle de séquenceurs audionumériques, des commandes de mémoires de scène, panoramiques et retours. Il offre un environnement de travail confortable pour les productions telles que les comédies musicales, qui nécessitent un déclenchement et des changements de scène précis, et le broadcast, univers dans lequel le contrôle des retours et des séquenceurs audionumériques est essentiel.

On peut ainsi construire la surface de travail optimisée pour son workflow.

Le DM7 Control est livré avec les packs logiciels Broadcast et Théâtre dédiés. Le pack Broadcast comprend des fonctions destinées à faciliter le mixage broadcast, notamment la prise en charge du son surround 5.1, du Mix Minus, de l’Audio Follow Video et du Loudness Meter. Le pack Théâtre apporte plusieurs fonctionnalités dédiées au spectacle vivant comme Actors Library et DCA Scene Grid, ainsi que le contrôle d’AFC Image. Ces packs peuvent être achetés séparément pour les utilisateurs de la série DM7 qui n’ont pas besoin du DM7 Control.

À noter que la suite logicielle n’est pas liée à un hardware. Autrement dit, un loueur de matériel disposant d’une suite logicielle pourra librement en basculer l’utilisation d’un mixeur à un autre au fil des besoins.