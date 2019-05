YAMAHA DXR EN VERSION MKII

Les modèles DXR mkII se distinguent uniquement par le nouveau moteur d’aigus, avec bobine mobile 1,75” et aimant au néodyme, assurant un niveau de pression acoustique supérieur de 1 à 2 dB par rapport à l’ancienne série et offrant une meilleure qualité de restitution. Le modèle DXR15 mkII atteint ainsi la valeur de 134 dB SPL maxi, avec une réponse dans le grave descendant à 49 Hz. Le modèle DXR12 mkII délivre lui aussi 134 dB SPL et descend jusqu’à 52 Hz. Le niveau de pression acoustique maximal de la DXR10 mkII est de 132 dB SPL et de 130 dB SPL pour la DXR8 mkII. Comme c’était déjà le cas pour la série DXR originale, Yamaha a collaboré avec Nexo pour cette version. ■