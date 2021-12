YAMAHA DXR12 MKII

Cette nouvelle série DXR est le résultat d’une étroite collaboration entre les ingénieurs de chez Yamaha et ceux de chez Nexo. L’électronique et le DSP relèvent du domaine de Yamaha tandis que les recherches sur les haut-parleurs sont assurées par Nexo. Cette collaboration donne naissance à la version MKII. Dommage que celle-ci ne soit ni Bluetooth, ni contrôlable via une application. Pour l’esthétique rien d’extraordinaire, les innovations concernant cette enceinte ne sont pas à chercher dans ce domaine. La poignée sur le dessus reste un élément facilitant la manutention, surtout quand l’enceinte est posée sur le sol, mais ici il faut s’en passer. C’est dommage pour une enceinte de 18,6 kg. De taille standard, sa finition est soignée. Le haut-parleur de 12’’ utilise un aimant ferrite et une bobine de 2,5’’’, le moteur 1’’ un diaphragme de 1,75’’ et un aiment néodyme. Le pavillon est de type 90° horizontal pour 60° vertical. Les utilisations sur pied ou au sol sont prévues. Sur pied, deux options sont possibles : position verticale angle de 0° ou inclinaison vers l’avant avec un angle de 7°. En position retour bain de pied, l’angle entre le sol et la face avant est de 50°. Le petit plus Yamaha réside aussi dans la garantie constructeur de sept ans, gage de fiabilité.